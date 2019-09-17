Курган, , 06:10 — REGNUM Жители Курганской области проголосовали за 66 объектов благоустройства, которые планируется создать в регионе в 2020 году. В Зауралье подвели итоги голосования по проектам «Инициативного бюджета», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Курганской области.

Голосование за объекты прошло 8 сентября 2019 года на избирательных участках. На предварительном этапе проекты рассматривались на сайтах муниципалитетов и портале «Инициативы Зауралья». Лучшие объекты выбирались путём интернет-голосования. Очный этап прошёл в день выборов.

Благодаря голосованию по проектам «Инициативного бюджета» в Кургане появятся велодорожка вдоль шоссе Тюнина, скверы, уличные тренажёры, спортивные площадки и футбольное поле. В сёлах и деревнях Курганской области проложат тротуары, установят контейнеры по сбору мусора, приведут в порядок стадионы, разобьют скверы.

«Инициативный бюджет» продолжит позитивный опыт коммуникации общества и власти по основным вопросам развития муниципалитетов и территорий» — отметил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.