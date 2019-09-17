Ульяновск, , 06:05 — REGNUM Одна из фотографий советника губернатора Ульяновской области Светланы Опёнышевой, сделанной во время её отпуска в Азербайджане, стала поводом для проверки, инициированной главой области, сообщает ulpressa.ru.

После публикации фотографии в соцетях, на которой Опёнышева принимает нафталановую ванну (ванны с продуктом на основе нефти) в санатории и надпись к которой гласит: «Много шоколада не бывает», губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил:

«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опёнышевой, я принял решение провести служебную проверку».

Морозов призвал жить скромнее, а затем добавил:

«Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом (закон оговаривает), но нельзя так кичиться своим достатком. Моё решение провести служебную проверку и уволить Опенышеву».

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