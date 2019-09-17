Якутск, , 05:32 — REGNUM Синоптики на 17−19 сентября в Якутске прогнозируют дождь, местами снег, ветер и понижение температуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На большей части Якутии начало недели отметится умеренными осадками: дождём и мокрым снегом. Ветер умеренный, на побережье до 11−16 м/с. Температура воздуха ночью от — 3 до — 8, на северо-западе, северо-востоке — 5 — — 10, днём +4 — +9, при осадках от 0 до +5 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии похолодало, устойчивая жара и сухость сменились дождями и ветрами. Осадки потушили горевшие леса.