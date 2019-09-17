Красноярск, , 03:05 — REGNUM Отопительный сезон стартовал в 58 муниципальных образованиях Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Запуск тепла — процесс поэтапный, в первую очередь его подают на объекты социальной сферы и здравоохранения и лишь затем подключают жилой фонд.

В целом, по информации профильного министерства, в Красноярском крае к зиме готовы 1385 котельных, 4,5 тыс. км тепловых сетей, 7,2 тыс. км водопроводных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах и районах Сибирского федерального округа начинается отопительный сезон.

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