Москва, , 23:58 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 43 авиарейса, сообщает 16 сентября онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

Самолёт

По данным на 23:50, в «Домодедово» задержано 16 рейсов, восемь отменено, во «Внуково» задержано девять рейсов, ещё три отменено. В «Шереметьево» отменённых рейсов нет, задержано семь.

Данные онлайн-табло сервиса предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях состоится открытие новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево».

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