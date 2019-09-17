Серпухов, Московская область, , 06:47 — REGNUM Вероника Берникова из подмосковного Серпухова, известная как блогер Верона, удалила страницу в социальной сети Instagram, у которой было около двух миллионов подписчиков.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — сообщает надпись на странице по адресу аккаунта.

Страницы девушки в других социальных сетях в настоящий момент доступны. Боди-позитивная блогер Верона прославилась зажигательными танцами на камеру, а также звучными тостами. Также она снялась в клипе Александра Реввы «Алкоголичка».

Как сообщало ИА REGNUM, ради лайков и просмотров в YouTube камбоджийская блогерша уничтожала животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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