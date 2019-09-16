Москва, , 23:43 — REGNUM Подать в суд на «Первый канал» пообещал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин из-за эфира телепрограммы «Пусть говорят» о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Эфир телепередачи состоялся 16 сентября, телеведущий Дмитрий Борисов и приглашённые гости обсуждали новости о тяжёлом состоянии актрисы Заворотнюк. Разин в социальной сети призвал своих подписчиков не смотреть передачу.

Кроме того, Разин заявил, что в программе не имели права использовать его имя, «Андрей Разин», так как оно, по его словам, запатентовано в Роспатенте. В адрес самой передачи, а также в адрес её ведущего и приглашённой гостьи радиоведущей Аллы Довлатовой Разин высказался очень нелицеприятно.

Также Разин призвал подписчиков не верить никогда телепередаче «Пусть говорят», назвав её «самая ужасная и самая страшная программа в нашем государстве» и предупредил, чтобы «Первый канал» и Борисов готовились к судам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о размещении Андреем Разиным в социальной сети поста с информацией о тяжёлой болезни актрисы Заворотнюк и словами поддержки.

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