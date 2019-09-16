Владимир, , 22:21 — REGNUM В городе Владимире был вынесен приговор бывшему начальнику отдела маркетинга и сбыта продукции ГУП «Комбинат «Тепличный», которого признали виновным по статьям «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающих в связи с занимаемым этим лицом служебным положением» и «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Закон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С марта 2013 года по март 2016 года обвиняемый получил от пяти предпринимателей из Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, Мордовии, Липецкой и Тульской областей более 2,7 млн рублей. За это он «оказал содействие» в покупке продукции комбината. После того, как его уволили, бывший сотрудник ещё два года тянул деньги из предпринимателя из Мордовии, хотя знал, что никак содействовать сделкам не может, и получил таким образом ещё 500 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С учётом смягчающих вину обстоятельств суд приговорил его к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.