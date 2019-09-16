Волгореченск, Костромская область, , 22:03 — REGNUM В городе Волгореченске Костромской области в детском саду номер 7 «Русалочка» открылась первая в регионе интерактивная социально-образовательная площадка «Детский технопарк» кластер «Автоград», — сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В технопарке будут учить правилам дорожного движения. Открыл центр Совет отцов города. Волгореченские мужчины сами разработали проект, защитили его на региональном конкурсе в номинации «Местная инициатива» и выиграли грант в 138 тысяч рублей.

На эти средства была заасфальтирована площадка, нанесена светоотражающая разметка, поставоены автоматические светофоры, дорожные знаки, мобильный пост ДПС, веломобили и картинги, автомойка. Учится там будут дети от 5 до 9 лет. Сдав мини-экзамен по вождению, молодые жители Волгореченска получат первые импровизированные водительские удостоверения.

В год будут обучаться правилам безопасности на дорогах 1000 детсадовцев и младших школьников со всей области.