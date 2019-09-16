Кострома, , 21:57 — REGNUM Пенсионеры Костромской области с 23 по 27 сентября смогут получить консультации специалистов Российского геронтологического центра, — сообщает Smi44.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выездной прием будет проходить в местных больницах в горрдах Костромской области — в Нее, Шарье, Кадые, Макарьеве, Нерехте, Судиславле, Сусанине, Буе и Галиче. Услуга будет доступна людям старше 65 лет, они смогут проверить свое здоровье у терапевта, кардиолога, хирурга, травматолога, сосудистого хирурга, ортопеда и уролога.

Медбригада приезжает в область в рамках нацроектов «Здравоохранение» и «Демография».