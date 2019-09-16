Посёлок Шиес, Архангельская область, , 20:16 — REGNUM Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в коррупционных преступлениях, поддержал защитников Шиеса.

Письмо в поддержку экоактивистов опубликовано на его странице «Вконтакте». В нем, в частности, говорится:

«Братья и сестры! Вам сейчас нельзя отступать. Это будет предательством по отношению к тем, кто в вас поверил, кто пострадал от правоохранительного пресса. Мой адвокат Михаил Трепашкин регулярно бывает в Северодвинске и встречается с экоактивистами, рассказывая затем мне про ваш боевой настрой и мужество, передает мою книгу «Непокорный арестант» защитникам Шиеса. Спасибо вам за поддержку на одиночных пикетах возле Мосгорсуда! Люблю вас, дорогие поморы! Душой и сердцем с вами! Александр Шестун».