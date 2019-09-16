Москва, , 19:57 — REGNUM В Москве сегодня, 16 сентября, открылся первый бутик дома моды Firdaws. Руководит домом моды дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Ранее в Москве, в парке «Зарядье», уже демонстрировалась коллекция бренда Firdaws.

О приглашении на открытие бутика сообщила пресс-служба дома моды. Отмечается, что он будет работать в одном из торговых центров в центре столицы. В модном бутике будут представлены мужские и женские коллекции из линии «Горная жемчужина» и «Сон в летнюю ночь», а также повседневная одежда и аксессуары.

Читайте также: Дом мод жены Кадырова организует модный показ в парке «Зарядье»

Как сообщало ИА REGNUM, дом мод Firdaws основала в 2009 году супруга главы Чечни Медни Кадырова. Позже руководство домом взяла на себя дочь Рамзана Кадырова. В 2017 году тогда еще 19-летняя модельер Айшат Кадырова устроила показ своей коллекции из 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями.

В грозном в качестве гостей присутствовали известные в мире моды лица, в том числе итальянский модельер Стефано Риччи, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, а также представители российского шоу-бизнеса — фигуристка Татьяна Навка, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и другие.