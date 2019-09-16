Москва, , 19:54 — REGNUM Запуск в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы в московском международном аэропорту «Шереметьево» состоится 19 сентября. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе воздушной гавани.

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отмечается, в рамках события состоится прибытие в аэропорт первого рейса «Аэрофлота» по маршруту Санкт-Петербург — Москва. «По традиции воздушное судно будет встречено на аэродроме водной аркой», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в августе в «Шереметьево» сообщали, что открытие третьей ВПП состоится 1 сентября, однако затем сроки были перенесены, что было объяснено необходимостью завершения работ по оформлению документации и продолжающимися тренировками персонала, который будет задействован в обеспечении полётов с новой полосы.

Строительство ВПП-3 в «Шереметьево» велось с 2011 года. Первоначально объект планировалось сдать к чемпионату мира по футболу в России, однако работы затянулись и сроки их завершения неоднократно переносились.

Ожидается, запуск новой полосы увеличит пропускную способность аэропорта с нынешних 55 до 90 взлётно-посадочных операций в час.