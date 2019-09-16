Москва, , 19:27 — REGNUM Российским гражданам станет проще подавать заявления на отпуск и увольнение с работы. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту. Электронное заявление будет иметь такую же юридическую силу, как и документ в бумажном виде.

Следует отметить, что использовать данный механизм можно будет только в том случае, если условие об электронном документообороте оговорено в трудовом договоре. Работнику также потребуется писать заявление лично, если он отправляется на отдых вне установленного графика отпусков.

В новой редакции Трудового кодекса содержится и ряд других изменений. В частности, отпускные теперь должны будут выплачиваться сотруднику не позднее чем за три рабочих дня до его ухода на отдых.