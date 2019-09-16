Новороссийск, Краснодарский край, , 19:08 — REGNUM Историческая реконструкция высадки советских войск на «Малой Земле» в Новороссийске пройдет в 75-ю годовщину Великой Победы, 16 сентября сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Это будет уникальное и впечатляющее мероприятие — с морским боем в акватории бухты и воздушным боем самолетов в небе. Мы хотим передать весь масштаб и значимость этого сражения, благодаря которому произошел один из переломов Великой Отечественной», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Кроме того, в реконструкции будет участвовать военная техника.

Также в Новороссийске в этот день пройдет парад военных кораблей и подводных лодок, показательные выступления боевых отрядов, выставка музея боевой и современной техники под открытым небом, а также военный парад.

Операция по освобождению Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков началась в ночь на 16 сентября 1943 года, когда советские войска прорвали оборону немцев со стороны плацдарма «Малая Земля». В этот же день вражеское командование отдало приказ покинуть город.

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