Белгород, , 18:13 — REGNUM Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены из колонии во вторник, 17 сентября. Об этом сообщила начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.

Александр Кокорин и Павел Мамаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«По закону освободить по УДО Кокорина и Мамаева должны в первой половине дня. Это может произойти начиная с подъёма и до обеда», — приводит её слова портал «Чемпионат».

Как передавало ИА REGNUM, 6 сентября суд удовлетворил ходатайство спортсменов об условно-досрочном освобождении. В настоящее время они находятся в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам тюрьмы по делу о драках в Москве с их участием.

Читайте ранее в этом сюжете: Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России