Москва, , 18:13 — REGNUM Наталью Сапоцкую, осуждённую за незаконный оборот наркотиков, помиловал президент России Владимир Путин. Указ о помиловании 16 сентября опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ о помиловании, подписанный Путиным, касается матери, имеющей на иждивении пятерых детей, четверо из которых — малолетние. Наталья Сапоцкая, 1985 года рождения, из города Прокопьевска Кемеровской области была в 2017 году осуждена региональным судом за незаконный оборот наркотиков. Ей было назначено шесть лет колонии общего режима.

Сапоцкая полностью признала свою вину, оказала помощь правоохранителям при расследовании, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. При этом суд учёл то обстоятельство, что женщина совершила преступление под давлением, оказанным на неё сожителем.

Во время отбывания срока в колонии Сапоцкая не была замечена в нарушении режима, а напротив, поощрялась начальством за добросовестный труд и хорошее поведение.

Приняв во внимание все факторы, касающиеся осуждённой многодетной женщины, Владимир Путин, руководствуясь принципами гуманности, помиловалСапоцкую Наталью и сократил ей срок лишения свободы с шести лет до трёх лет шести месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помиловании президентом РФ Владимиром Путиным пожилого мужчины, осуждённого за причинение тяжкого вреда здоровью своего знакомого, на которого мужчина напал в пылу ссоры с ножом.

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