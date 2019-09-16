Краснодар, , 18:04 — REGNUM Начата работа IV ежегодного форума по биотехнологиям «Биотехмед-2019» в Геленджике, 16 сентября сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ежегодный форум по биотехнологиям «Биотехмед» Admkrai.krasnodar.ru

Форум открыт с 16 по 17 сентября. В его рамках планируется провести более 20 сессий, два пленарные дискуссии, лекции для студентов и молодых ученых.

В этом году на форуме отдельное внимание уделено проблемам реализации национального проекта «Здравоохранение», цифровой медицине, а также международному сотрудничеству в области биомедицины. В заключительный день работы будет подведен итог конкурса фармацевтических и медицинских проектов «Стартап-ралли 2019».

Кроме того, на мероприятии представлено оборудование для родовспоможения отечественного производства. Также на форуме представлены последние достижения фармацевтической отрасли РФ.

Всего в форуме принимают участие более 1,5 тысяч человек. Это представители федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов.

Напомним, в 2018 году форум посетили делегаты из 77 регионов РФ и 17 стран мира.

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