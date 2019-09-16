Волгоград, , 17:59 — REGNUM Жительница Волгограда похитила у пенсионеров свыше 350 тысяч рублей. 25-летняя женщина предлагала старикам помощь по хозяйству, а затем крала деньги. У двух потерпевших помощница похитила куртки. Приговор женщине 16 сентября 2019 года вынес Фроловский городской суд, сообщили в пресс-службе регональной прокуратуры.

Следствие установило семь эпизодов преступной деятельности женщины. Она обманывала стариков с сентября 2016 года по февраль 2019 года. Сначала она предлагала пенсионерам помощь по хозяйству, входила в доверие к людям, а затем похищала у них различные суммы денег. Вину в инкриминируемых деяниях она полностью признала.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.