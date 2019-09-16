Москва, , 17:46 — REGNUM Выставка работ участников VII открытого конкурса городской фотографии «Планета Москва» пройдет в зале интерактивной карты Москвы «Дома на Брестской». Об этом 16 сентября сообщил журналистам руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Мероприятие приурочено к 25-летию московского фонда ветеранов-строителей. Покажут 67 лучших снимков, которые стали финалистами конкурса. Победителей выбирали в пяти номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса» и «Строители в лицах. Ветераны-строители».

Для определения призёров использовалось голосование в приложении «Активный гражданин».

Как отметил Сергей Лёвкин, главной задачей конкурса является привлечение внимания москвичей к градостроительной политике.