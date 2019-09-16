Краснодар, , 17:43 — REGNUM Третье место по количеству преступлений в первой половине 2019 года занял Краснодарский край, 16 сентября сообщается на портале правовой информации Генеральной прокуратуры РФ.

Всего за первое полугодие 2019 года в Краснодарском крае зафиксировано 41,45 тысяч преступлений. В тот же период 2018 года их число составило 39,77 тысяч.

Этот показатель вырос на 4,23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По числу преступлений край уступил лишь Москве и Московской области.

Следом за ним идут Челябинская и Ростовская области. Наименьшее число преступлений зафиксировано Ингушетии, а также Чукотском и Ненецком автономных округах.

Напомним, в 2018 году в крае было зафиксировано 68,1 тысяча правонарушений. Этот показатель соответствует третьему месту среди субъектов федерации по числу зарегистрированных преступлений.

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