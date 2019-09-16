Москва, , 17:46 — REGNUM Указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова, осуждённого за нападение с ножом на человека, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий указ 16 сентября был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина 1938 года рождения был осуждён в 2018 году Ряжским районным судом Рязанской области за причинение тяжкого вреда здоровью своему знакомому. Давыдов ранил в ходе ссоры своего оппонента ножом.

Свою вину пожилой мужчина признал, возместил причинённый потерпевшему имущественный и моральный вред. При этом ранее мужчина не имел судимостей и являлся ветераном труда.

Суд, учтя все факторы, в том числе пожилой возраст и слабое здоровье Давыдова, назначил ему три года лишения свободы. Режим в колонии пенсионер не нарушал, но в месте отбывания наказания отсутствовала необходимая для Давыдова квалифицированная медицинская помощь, что очень усложнило процесс отбывания наказания для пожилого человека.

Президент России Владимир Путин, руководствуясь принципами гуманности, принял решение о помиловании Алексея Давыдова и специальным указом освободил его от дальнейшего отбывания наказания. Указ вступит в силу через 10 дней после публикации. На настоящее время Давыдов успел отбыть в колонии 9 месяцев.

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