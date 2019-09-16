Рязань, , 17:42 — REGNUM Шесть современных видеоэндоскопов получило эндоскопическое отделение Рязанского онкологического диспансера. Новое оборудование позволит проводить диагностику и лечебные манипуляции на ранних стадиях заболеваний. Закупку провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями Рязанской области», сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Онкодиспасер получил два гастроскопа, два бронхоскопа и два колоноскопа. Оборудование необходимо не только для диагностических исследований, в отделении проводят различные лечебные эндоскопические манипуляции и операции. В арсенале врачей уже есть тонкий гастроскоп, диаметром всего 5 мм, это в два раза меньше стандартного. С его помощью специалисты проводят стентирование и восстанавливают проходимость различных отделов желудочно-кишечного тракта.

Ежемесячно эндоскопическое отделение рязанского онкоцентра принимает около 300 пациентов. Современная диагностика даёт возможность выявлять грозные заболевания на ранних стадиях, когда лечение может привести к полному выздоровлению.