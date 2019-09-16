Краснодар, , 17:37 — REGNUM Директор ЗАО «Строительная компания «Ремо» Михаил Павлов признан виновным в хищении бюджетных средств при строительстве краевого арбитражного суда. Данный вердикт 16 сентября вынес Октябрьский суд Краснодара, сообщает управление ФСБ региона.

Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Павлова приговорили к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск страховой компании, по которому с директора ЗАО «Ремо» будет взыскано 109 млн 862 тыс. рублей.

Напомним, компания Павлова выиграла аукцион на строительство здания арбитражного суда Краснодарского края и получила авансовый платеж на сумму 158 млн рублей. На объекте была создана видимость проведения строительных работ, а полученными средствами руководитель компании распорядился по своему усмотрению.

Следствие также установило, что Павловым была представлена поддельная банковская гарантия банка «Мосттрансбанк». Данная гарантия была необходима для заключения контракта на строительство.

Напомним, ранее за хищение бюджетных средств были осуждены руководитель коммунального предприятия и подрядная организация из Сочи. Осужденные украли из бюджета города почти 18,5 млн рублей, выделенные на обслуживание системы водозабора и водоотвода в Имеретинской низменности Адлерского района.

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