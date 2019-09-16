Курск, , 17:36 — REGNUM В Курской области 2020 год пройдёт под эгидой Года Здоровья. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт на церемонии инаугурации 16 сентября.

В рамках Года Здоровья особое внимание будет уделено развитию медицины и здоровому образу жизни. Старовойт также призвал усилить работу по формированию у молодежи нетерпимости к вредным привычкам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Драмтеатре имени А. С. Пушкина 16 сентября состоялась торжественная церемония вступления Романа Старовойта в должность губернатора Курской области. В своей речи он обозначил приоритеты в развитии региона, а также анонсировал кадровые изменения в областной администрации.

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