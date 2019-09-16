В китайском портовом мегаполисе Тяньцзинь на севере страны запущена общенациональная кампания по повышению грамотности населения в вопросах кибербезопасности. Соответствующие указания о важности данного вопроса, а также о необходимости совершенствовать инновационное управление киберпространством отдал партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает 16 сентября Синьхуа.

Пекин, , 17:34 — REGNUM Обозначив в качестве приоритетов национального развития внедрение новых технологий, связанных с искусственным интеллектом, интернетом и коммуникационными сетями поколения 5G, глава партии и государства призвал к защите законных прав и интересов граждан в сфере IT.

Указания Си Цзиньпина по кибербезопасности были доведены заведующим отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмином на церемонии старта названной кампании. Комплекс мероприятий, рассчитанный по продолжительности на одну неделю, впервые проводился в 2014 году. С тех пор такие кампании стали традиционными. В рамках кампании в этот раз будет проведены выставка по кибербезопасности и технологический форум.