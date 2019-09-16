Калуга, , 17:45 — REGNUM На рабочем совещании с руководителями органов городской управы Калуги 16 сентября был рассмотрен вопрос о ходе разработки и порядке утверждения новых муниципальных программ МО «Город Калуга», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги.

Глава Калуги Александр Иванов: «Подъезды многоквартирных домов надо привести в порядок» Duma.kaluga.ru

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов предложил дополнить существующий перечень новой муниципальной программой — «Мой подъезд».

«На встречах с жителями и в ходе приема граждан по личным вопросам калужане часто поднимают вопрос о плачевном состоянии подъездов многоквартирных домов, — отметил глава города. — Действительно, большое количество подъездов требуют уже не косметического, а достаточно серьезного ремонта с заменой проводки, установкой стеклопакетов и т. д. Думаю, нужно разработать такую программу и, конечно, в соответствии с федеральным законодательством предусмотреть в ней участие самих жителей в плане софинансирования».

Первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков принял данный вопрос к рассмотрению.