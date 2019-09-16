Москва, , 17:23 — REGNUM Мошенники с поддельными удостоверениями провели проверки под видом сотрудников Росздравнадзора, сообщили 16 сентября на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Согласно сообщению, зафиксированы несколько таких случаев. «Проверочные» действия проводились «с последующим вымогательством денежных средств от руководства клиник».

В Росздравнадзоре призвали администрации медицинских и аптечных организаций проявлять бдительность и тщательно проверять документы визитёров. Также рекомендуется об аналогичных случаях «незамедлительно сообщать в правоохранительные органы и в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения».