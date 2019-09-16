В воскресенье 15 сентября министр народного образования Польши Дариуш Пионтковский принял участие в торжественной линейке, посвящённой началу учебного года в польской школе в белорусском Гродно. Об этом сообщает «Польское радио».

Минск, , 17:22 — REGNUM "Благодаря таким людям, как Анжелика Борис и многим другим, которые работают по всей Белоруссии, польское образование вновь возрождается… спасибо вам, что вы чувствуете себя поляками, а нам, постоянно живущим в Польше, вы показываете, как может выглядеть патриотизм», — сказал Пионтковский на церемонии.

В церемонии приняли участие польские дипломаты из посольства в Минске и консульства в Гродно, представители подляскского воеводского отдела организации «Сообщество Польша», фонда «Помощи полякам на востоке» и непризнанного белорусскими властями Союза поляков Белоруссии (председатель — Анжелика Борис).

Во время своего визита в Белоруссию польский министр встретился со своим белорусским коллегой Игорем Карпенко. В ходе встречи обсуждались вопросы возможности преподавания польского языка в государственных школах и преподавания на польском языке. Также речь шла о возможности реализации польских образовательных проектов, направленных на белорусскую молодёжь.

В школе имени короля Стефана Батория, которая работает при непризнанном белорусскими властями Союзе поляков в Гродно, количество учащихся за последние три года выросло в три раза и составляет 1005 человек. Кроме того, аналогичная школа существует в районном центре Волковыск. Ещё около 13 000 детей изучают польский язык на факультативных занятиях в государственных общеобразовательных школах.