Чебоксары, , 17:18 — REGNUM В столице Чувашии региональному союзу женщин, главой попечительского совета благотворительного фонда которого является супруга главы республики, передаются помещения в центре Чебоксар. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» по договору безвозмездного пользования передаются помещения № 29−31 общей площадью 30,4 кв. метра. Они расположены на первом этаже в центре Чебоксар — на площади Республики, 2, где находится ряд министерств.

В распоряжении уточняется, что помещения передаются до 31 августа 2024 года «для осуществления уставной деятельности». Объекты закреплены на праве оперативного управления за администрацией главы Чувашии.

Отметим, что председателем попечительского совета благотворительного фонда Чувашского республиканского совета женщин является супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева.