Челябинск, , 17:14 — REGNUM В Челябинске 13 сентября, в день рождения города, родились 30 детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

15 новорождённых — это мальчики. Ещё 15 — девочки. Их матерей 16 сентября поздравила врио мэра Наталья Котова, которая посетила роддом третьей областной клинической больницы.

Женщины, которые родили в день города, получат в подарок предметы первой необходимости и пособие — 5 тыс. рублей. Традиции чествовать родивших в этот день уже 13 лет.

«С большим удовольствием поздравляю всех вас, желаю скорейшего восстановления и всего самого хорошего», — сказала Котова, обращаясь к новоиспечённым матерям.

Как сообщало ИА REGNUM, Челябинску исполнилось 283 года. Основные торжества прошли 7 сентября. А 14-го на аэродроме Шагол десятки тысяч человек могли наблюдать выступление легендарной пилотажной группы «Стрижи».