Москва, , 17:14 — REGNUM Законопроект, отменяющий штраф для школьников за нарушения при итоговой аттестации, в частности, ЕГЭ, внесли в Госдуму депутаты заксобрания Калужской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Сейчас КоАП предусматривает санкции за нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации. Штраф на граждан предусмотрен в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Однако авторы обратили внимание на то, что в отношении участника государственной итоговой аттестации, нарушившего установленный законодательством порядок ее проведения, возбуждается дело об административном правонарушении и одновременно аннулируются результаты экзамена, что приводит к двойному наказанию.

Парламентарии предлагают отменить штраф для учеников, так как таким образом наказывается не школьник, а его родители.

При этом с принятием закона административное наказание останется возможным применять к лицам, привлекаемым к организации и проведению государственной итоговой аттестации, а также к лицам, присутствующим в день проведения экзамена в пунктах проведения экзаменов с целью контроля.