Москва, , 17:11 — REGNUM В Москве и Подмосковье лишили лицензии более 60 клиник пластической хирургии, сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по столице и области Андрей Плутницкий, передаёт РИА Новости.

Указано, что в 2018 году было выдано 218 предписаний. В первом полугодии прошли проверку 136 клиник, 63 из них прекратили работу.

Основной причиной для таких решений стало несоответствие требованиям безопасности.

«У нас со Следственным комитетом тоже выработано взаимодействие — привлечь конкретное лицо, виновное, в связи с произошедшим событием», — цитирует агентство слова Плутницкого.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харичи заявил, что Иран вскоре станет центром пластической хирургии на Ближнем востоке, предоставляющим различные виды косметического и хирургического лечения гражданам соседних стран.

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