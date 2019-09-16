Калуга, , 17:14 — REGNUM 16 сентября в калужском Инновационном культурном центре начал работу V Международный экологический форум «Экопросвещение». В церемонии открытия приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, депутат Государственной думы РФ Александр Авдеев, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов, председатель Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

В калужском Инновационном культурном центре начал работу V Международный экологический форум «Экопросвещение» Admoblkaluga.ru

В семидневном экомарафоне, организатором которого выступает региональное профильное министерство, принимают участие делегаты из субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках работы секций «Воздух», «Вода», «Отходы», «Биоразнообразие», «Технологии» представители органов государственной власти, научных и общественных организаций, вузов и предприятий обменяются опытом работы по решению наиболее актуальных задач национального проекта «Экология». Кроме того, в программе форума свыше 750 мероприятий: круглые столы и конференции, экологические акции, конкурсы, выставки, мастер-классы, экскурсии, а также экоквесты и тематические уроки.

Приветствия делегатам направили специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Наталия Сологуб поблагодарила руководство региона за активную природоохранную работу. Она отметила, что в составе 21 субъекта РФ Калужская область вступила в пилотный проект сохранения уникальных водных объектов. Заместитель руководителя Росводресурсов выразила уверенность в том, что трудности в его реализации будут преодолены: «Мы видим, что в приоритете социально-экономического развития области — бережное отношение к природе».

Ключевыми мероприятиями первого дня стали конференции «17 целей в области устойчивого развития: проблемы и решения» и «Развитие аква‑ и агро-культур в РФ. Проблемы и перспективы», работа секции «Воздух», семинар «Обзор правоприменительной практики в лесной отрасли». Глава региона Анатолий Артамонов посетил выставку «Зеленые технологии на предприятии» и поздравил делегатов с началом работы, пожелав плодотворного обмена опытом. В своем выступлении он выразил уверенность в том, что год от года статус форума будет возрастать, так как экологически устойчивое развитие экономики — одно из ключевых направлений государственной политики. Особенно актуальны вопросы, связанные с защитой от загрязнения водных ресурсов, воздуха, почв, сохранения лесов, решение проблем с коммунальными отходами. Анатолий Артамонов сказал, что необходимо создать такие условия, чтобы каждый смог внести свой вклад в общее дело защиты окружающей среды. Он призвал калужан поддержать природоохранные акции, которые пройдут в муниципалитетах 21 сентября в рамках Всемирного дня чистоты.

«Здоровье будущих поколений зависит от нашей работы сегодня. Мы готовы изучать самые лучшие практики, которые есть в других регионах, и адаптировать в Калужской области», — резюмировал глава региона.