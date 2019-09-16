Нальчик, , 17:10 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пройдет экологическая акция «Чистая гора». Ее проведут 28 сентября на Эльбрусе. Акция будет приурочена к завершению сезона альпинизма и горного туризма, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании «Курорт Эльбрус».

Старт уборке будет дан на высоте 3847 метров — на станции «Гара-Баши», куда участники акции поднимутся на канатной дороге. Здесь будут проведены обследование ледников, лавовых полей, скал. Будет охвачена уборкой территория от «Приюта одиннадцати» до поляны Азау.

Стоит отметить, что акция «Чистая гора» проводится ежегодно. В 2018 году в ней приняли участие около 200 человек из числа представителей органов власти, студентов, местных жителей и работников туркомплексов.

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