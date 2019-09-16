Железноводск, Ставропольский край, , 17:11 — REGNUM Панно для признаний в любви к Ставропольскому краю установят на курортной площади города Железноводска в день празднования годовщины образования региона. Выразить свои чувства и написать теплые пожелания краю сможет каждый желающий, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе мэрии города.

Праздничные мероприятия запланированы на 21 сентября. В этот день в Железноводске будут проходить концерты, выставки, викторины и спортивные мероприятия. Также состоится молодежная акция «Живи ярко», участники которой при помощи искусства расскажут о родном крае.

Напомним, до 2015 года День Ставропольского края отмечался в мае. Однако четыре года назад его объединили с Днем города Ставрополя, который традиционно празднуется в сентябре.

Читайте также: Школу и два детских сада откроют в Ставрополе ко Дню города