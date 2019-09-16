Москва, , 17:00 — REGNUM На станции метро «Лесопарковая» Бутовской линии в Москве построят новый вестибюль. Как сообщили в Москомархитектуре, проект уже согласован.

Вестибюль будет располагаться на месте старого эвакуационного выхода со станции. Отмечается, что площадь застройки составит около 1000 квадратных метров. Украсят вестибюль витражами с изображением деревьев. Также построят стеклянный купол. Пол будет выполнен в мраморе с рисунком, напоминающим листья.

Станция метро «Лесопарковая» находится в районе Чертаново. Рядом расположен Битцевский лес. На базе этой станции построят крупный транспортно-пересадочный узел.

Напомним, что до конца 2023 года в Москве достроят 47 новых станций метро.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве построят полсотни станций метро до 2023 года