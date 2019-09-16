Нальчик, , 16:58 — REGNUM В Кабардино-Балкарии раскрыто мошенничество на сумму около 1,95 млн рублей. В нем уличена сотрудница центра занятости, труда и социальной защиты в Урванском районе. Женщина вносила в трудовые книжки граждан, стоящих на учете в центре, фиктивные сведения, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Так, в документы ряда безработных за определенное вознаграждение вносились данные о том, что они якобы работали в одной из компаний, которая была признана банкротом в 2016 году. На основании этого составлялись справки, содержавшие недостоверную информацию о средней заработной плате. По этим справкам начислялись пособия по безработице.

Таким образом, в результате мошеннических действий сотрудницы центра государство понесло ущерб почти на 2 млн рублей. В настоящее время в отношении мошенницы возбуждено уголовное дело. Ей светит до пяти лет лишения свободы.