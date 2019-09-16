Москва, , 16:54 — REGNUM Развод телеведущей Ксении Собчак с актёром Максимом Виторганом произошёл в июле 2019 года, сообщает агентство «Москва».

Решение о расторжении брака принял мировой судебный участок района Хамовники. Уточняется, что автором искового заявления была Собчак. Она подала его 31 мая, 1 июля суд брак расторг, и решение вступило в законную силу 3 августа.

Новое бракосочетание Ксении Собчак состоялось 13 сентября. Её новым мужем стал режиссёр Константин Богомолов. Свадьба вызвала общественный резонанс в том числе и из-за эпатажных особенностей — молодожёны приехали в ЗАГС на катафалке.