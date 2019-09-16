Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Храмова, бывшего заместителя директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области. Он является одним из фигурантов громкого уголовного дела о незаконном отчуждении земельных участков в Ленобласти.

Бывший чиновник признан виновным в трех эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении Храмова и его подельников было возбуждено органами ФСБ еще осенью 2017 года по нескольким статьям УК РФ. Тогда же в банковских ячейках, принадлежащих обвиняемым экс-руководителям Кадастровой палаты Ленинградской области, было обнаружено 32 млн рублей, 220 тыс. долларов и 24 тыс. евро.

По версии следствия, Храмов привлек к участию в организованной группе подконтрольных ему лиц, которые действовали по согласованной преступной схеме.

Организованная преступная группа, по версии следствия, совершала незаконное приобретение права на земельные участки на территории Всеволожского района Ленинградской области в 2016 году. Под контролем злоумышленников изготавливались межевые планы земельных участков, содержащие заведомо ложные сведения. После этого в Государственный кадастр недвижимости вносились заведомо ложные сведения, земельные участки оформлялись в собственность самих злоумышленников и близких им лиц, после чего они могли распоряжаться похищенными земельными участками по своему усмотрению.

По данным следствия, в результате преступных действий злоумышленники приобрели право на чужое земельное имущество с причинением ущерба настоящим владельцам участков (юридическим лицам) на общую сумму более 216 млн рублей.

«Храмов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима», — сообщили 16 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Арест на имущество Храмова сохраняется до рассмотрения по существу второго уголовного дела в отношении фигуранта — он обвиняется в получении взятки, вместе со своим бывшим начальником, экс-главой Кадастровой палаты Ленобласти Олегом Михеевым.

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