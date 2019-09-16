Ставрополь, , 16:45 — REGNUM Девять государственных жилищных сертификатов (ГЖС) получит Ставрополье от Минфина РФ для пострадавших от паводка весной 2017 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Минфину России выдать правительству Ставропольского края девять бланков ГЖС для выдачи <…> гражданам, лишившимся жилого помещения в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года», — сказано в документе, которой опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, от наводнения в конце мая 2017 года на Ставрополье пострадали порядка 30 населенных пунктов, полностью были затоплены свыше двух тысяч жилых домов. По данным региональных властей, на сегодняшний день пострадавшим семьям выдано более 400 жилищных сертификатов.

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