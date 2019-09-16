Тюмень, , 16:29 — REGNUM В Тюмени бывший командир отделения ОМОН осуждён условно с испытательным сроком за спарринг с тяжкими последствиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 16 сентября 2019 года. Установлено, что 24 ноября 2014 года командир отделения ОМОН с нарушением правил провёл тренировочный рукопашный бой с вновь назначенным 23-летним бойцом ОМОН.

Во время поединка бывший командир нанёс молодому бойцу удары ногами и руками по голове и телу. Боец падал, но его заставляли участвовать в спарринге вновь. После боя молодому ОМОНовцу стало плохо, ему впоследствии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которая привела к кровоизлиянию в мозг. Потерпевший стал инвалидом первой группы.

В отношении бывшего командира отряда особого назначения УМВД России по Тюменской области вынесен приговор по п. «а, в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия, повлекшие тяжкие последствия»). Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Также он лишён права занимать должности начальствующего состава в органах внутренних дел России сроком на два года.