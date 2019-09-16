Калуга, , 16:51 — REGNUM Первый в стране «цифровой забег», посвященный переходу в 2019 году российского телевидения на цифровой стандарт эфирного телевещания на калужском стадионе «Арена-Анненки», сообщили 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве цифрового развития области.

Спортивно-цифровую дистанцию в 400 метров пробежали порядка 100 человек. Среди них: министр цифрового развития области Александр Архангельский, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, участник трёх зимних олимпийских игр, посол ГТО в Калужской области Валерий Кобелев, а также представители министерств региона, калужского филиала Почты России, студенты и жители областного центра.

14 октября 2019 года аналоговое вещание в Калужской области будет полностью отключено. К настоящему времени на территории региона уже построена сеть цифрового телевещания, которая обеспечивает возможность приёма телевизионного сигнала для 99,6% населения.