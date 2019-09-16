Ташкент, , 16:18 — REGNUM Ташкент стал официальным участником Европейской недели мобильности, которая ежегодно проходит с 16 по 22 сентября и в которой принимают участие около 50 стран по всему миру, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Делегации ЕС в Ташкенте.

Инициаторами мероприятий в рамках Европейской недели мобильности в Ташкенте выступает хокимият (администрация) города Ташкента при поддержке Делегации Европейского Союза в Узбекистане.

«На протяжении недели с 16 по 22 сентября в столице запланировано проведение мероприятий, направленных на продвижение здорового образа жизни среди населения и улучшение качества жизни через продвижение и популяризацию разнообразных методов передвижения», говорится в сообщении.

В рамках мероприятия и с целью популяризации использования метро 19 сентября проезд в ташкентском метрополитене будет бесплатным, в этот день переходы на станциях превратятся в площадку для выступлений музыкантов, актеров и других развлекательных программ.

Организаторы акции надеются, что жители столицы, оставившие в этот день автомобили и решившим добраться до работы на метро, смогут оценить экономичность и быстроту данного вида транспорта.

А 22 сентября жители и гости столицы приглашаются оставить свои автомобили и совершить пешую прогулку по одной из улиц столицы.

Улица будет закрыта для автомобилей в течение всего дня, чтобы участники могли насладиться праздничной атмосферой и поучаствовать в разнообразных развлекательных и образовательных мероприятиях.

В этот день будут проведены мастер-классы, мини-конкурсы, посвященные вопросам городской мобильности, безопасности, важности взаимного уважения между пешеходами, велосипедистами и водителями. Завершится День без автомобиля праздничным концертом в парке «Сеул». Мероприятия этого дня пройдут под девизом «Ходи с нами».

Как передает корреспондент ИА REGNUM, международная организация Air Visual, которая занимается мониторингом качества воздуха, опубликовала рейтинг стран с наиболее загрязненным воздухом за 2018 год, Ташкент занял в рейтинге 16 место.