Париж, , 16:07 — REGNUM Глава компании Coca-Cola во Франции Франсуа Гэй-Беллиль считает, что необходимо полностью пересмотреть существующую во Франции систему для достижения цели в 100% переработанных отходов, сообщает Le Figaro.

«Правительство Франции ведет постоянную консультацию, чтобы найти лучшие решения для этого. Если мы соберем всю волю вместе, я думаю, что нам удастся достичь 100% и превратить то, что является отходами, в ресурсы», — заявил он в прессе.

«Мы должны играть ведущую роль, решая социальные проблемы, включая проблему отходов. Если Европа поставила цель добиться к 2029 году 90% перерабатывающих отходов, то мы установили планку на уровне 100% к 2025 году», — отметил глава компании Coca-Cola во Франции.

Напомним, компания Coca-Cola запустила в январе 2018 года план «Мир без отходов», который предусматривает переработку бутылок, использование в дальнейшем 50% переработанного сырья, а также оказание помощи в сборе и переработке бутылок.