Сауарита, , 16:03 — REGNUM В сети набирает популярность ролик под знаванием Marvel Homecoming Assembly Dance, в котором показан танец на тему известной киновселенной. На момент написания этой новости видео набрало на YouTube более 2,8 млн просмотров.

Номер исполнили танцевальные команды PAC и Advanced Dance из средней школы Уолден-Гроув (Сауарита, штат Аризона, США). Номер был поставлен хореографом Кристи Лопес, за основу она взяла сюжеты фильмов «Мстители». В качестве музыкального сопровождения команды использовали композиции Back To Life (Klatch Deep House Remix), Intergalactic, The Avengers и Outta Your Mind (Single Version (Explicit).

