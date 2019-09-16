Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.

«Ответ»: «Акция кастрация. Кот — 1000 руб. Кошка — 2500 руб. Неверный муж бесплатно», — это объявление, которое было установлено рядом с вестибюлем станции метро «Улица Дыбенко» в Невском районе Петербурга, вызвало возмущение горожан и жалобы в УФАС.

«Я нахожу текст данной рекламы <…> оскорбительным и унижающим человеческое достоинство», — написал один из заявителей. С ним полностью согласились опрошенные УФАС эксперты саморегулируемой Ассоциации маркетинговой индустрии.

Как сообщили 16 сентября в УФАС, предпринимателю, установившему рекламный щит, выдано предписание о снятии рекламы с распространения. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Штраф для юрлица может составить от 100 до 500 тыс. рублей.

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