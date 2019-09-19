Слова «говорящей головы» РПЦ протоиерея Дмитрия Смирнова о «слабых русских мужчинах» были восприняты многими как очередная провокация этого известного возмутителя информационного спокойствия. Почему вместо того, чтобы образовывать общество, представители РПЦ предпочитают его дразнить, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Протоиерей Димитрий Смирнов Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 03:27 — REGNUM Можно ли поднять авторитет РПЦ, эпатируя публику через СМИ высказываниями церковных ньюсмейкеров? Вряд ли, но тем не менее, священник Дмитрий Смирнов проделывает это с завидной регулярностью, подбрасывая в российское информационное пространство разного калибра сенсационные высказывания.

Вот и высказывания отца Дмитрия о том, что «наши мужчины суть наша национальная трагедия» тянет на результат серьезного исторического заблуждения данного исследователя. Все дело в том, как он приходит к этому выводу. В попытке защитить некую абстрактную «русскую традиционность», протоиерей Дмитрий Смирнов допускает в своей апологии избирательную «забывчивость». Какую?

Читайте статью Александра Халдея «Зачем протоиерей Дмитрий Смирнов назвал русских мужчин слабыми».