Черкесск, , 15:52 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом. Его фигурантом стал директор инженерного института Северо-Кавказской государственной академии, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Руководителя учреждения высшего профессионального образования поймали на взятке. Он получил 50 тыс. рублей от абитуриента за обещание зачислить его на бюджетную форму обучения на факультет инженерного института. Инцидент был зафиксирован 8 августа 2019 года. При получении денег директор института был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по региону.

В настоящее время ведется следствие. Прокурор города Черкесска взял расследование под контроль.

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