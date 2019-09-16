Париж, , 16:28 — REGNUM Юристы, врачи, медсестры, пилоты и представители других профессий вышли в понедельник, 16 сентября, на улицы Парижа в знак протеста против запланированных правительством президента Франции Эммануэля Макрона изменений в системе пенсионного обеспечения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Представители профсоюза транспортников опасаются, что в случае принятия пенсионной реформы срок выхода на пенсию для трудящихся отодвинется еще на несколько лет, так как для них будет отменено право на досрочную пенсию.

Кроме того, демонстранты предполагают, что реформирование пенсионной системы в стране вынудит их платить больше налогов и работать дольше, чтобы получить заработанные пенсии.